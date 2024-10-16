Москва, 16 октября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Области здравоохранения и образования должны быть исключены из перечня профессий, которые дают мигрантам возможность получать вид на жительство (ВНЖ) в упрощённом порядке. Такое мнение в среду, 16 октября, озвучил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов», — заявил Володин.

По его словам, привлечение иностранных специалистов в данные сферы неэффективно и вредит отечественному рынку труда.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября правительство России утвердило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году, её размер составил 5,5 тыс. разрешений. По сравнению с прошлым годом она сократилась почти в два раза. Весь объем разрешений власти распределят по регионам на основании их заявлений.

14 октября глава Минтруда Антон Котяков заявил, что власти РФ планируют изменить действующую систему привлечения мигрантов к работе. Он отметил, что патент на работу потерял актуальность и требует реформы.

Министр напомнил, что работодатели в РФ тратят деньги на обучение и медобследование иностранцев, при этом не получая гарантии того, что потенциальный сотрудник останется работать у них. Котяков считает, что решить проблему поможет схема, в рамках которой часть затрат будет переложена на мигранта.