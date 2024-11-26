ДНР, 26 ноября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Российские военные зачистили от украинских войск село Елизаветовку в Донецкой Народной Республике. Об этом 26 ноября заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«По Елизаветовке: населённый пункт зачищен от подразделений ВСУ», — процитировало Рогова ТАСС.

Он отметил, что ВСУ также бежали из Ильинки и Романовки, отступив по направлению к Успеновке.

Российские военные продолжают зачищать «огневой мешок», в который попали украинские подразделения южнее города Курахово. Пути отступления ВСУ взяты под огневой контроль российской армии, отметил Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября Рогов заявил, что украинские формирования южнее Курахово в районе Ильинки, Романовки и Елизаветовки находятся в «огневом мешке». Елизаветовку на тот момент почти полностью очистили от ВСУ, бои шли в западной части села, позиционные бои продолжались в Курахово.

Позже Рогов сообщил, что ВС РФ выбили ВСУ из Романовки.