Мелитополь, 25 ноября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Подразделения украинских формирований оказались в «огневом мешке» южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 ноября рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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«Подразделения ВСУ попали в «огневой мешок» южнее Курахово, в районе сёл Ильинка, Романовка и Елизаветовка», — привело его слова «РИА Новости».

Рогов уточнил, что на данный момент украинских боевиков полностью выбили из села Ильинка, также российские военные практически освободили Елизаветовку, где ведут зачистку западной части населённого пункта.

При этом в самом городе Курахово сейчас продолжаются активные позиционные боестолкновения, добавил председатель комиссии ОП.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Рогов рассказал, что свыше десяти боевиков ВСУ сдались в плен российским войскам на юго-востоке города Курахово. По его словам, ВС РФ также захватили несколько опорных пунктов противника.

Ранее в этот же день полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков сообщил, что украинской армии необходимо отступить с позиций на кураховском направлении в течение трёх-пяти дней. По его словам, в противном случае ВСУ окажутся на этом участке фронта в окружении.