Российские войска выбили ВСУ из села Романовка в ДНР
Рогов: российские войска выбили ВСУ из села Романовка в ДНР
Москва, 25 ноября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Российские войска выбили подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) из села Романовка на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 ноября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«С передовой буквально пару часов назад пришли хорошие новости. Наши войска выбили противника из Романовки», — процитировало его «РИА Новости».
Курахово находится в западной части ДНР, в 46 км от Донецка и в 30 км от Красноармейска (украинское название — Покровск). Город имеет важное оперативное значение.
Как передавало ИА Регнум, 25 ноября Рогов сообщил, что украинские подразделения попали в «огневой мешок» южнее Курахово. Российские бойцы в этом районе выбили противника из села Ильинка и почти освободили село Елизаветовка.
23 ноября полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска на кураховском направлении попали в оперативное окружение. По его словам, если они в течение трёх-пяти дней не выберутся оттуда, то окажутся в полном окружении.