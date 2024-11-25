Москва, 25 ноября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Российские войска выбили подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) из села Романовка на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом 25 ноября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«С передовой буквально пару часов назад пришли хорошие новости. Наши войска выбили противника из Романовки», — процитировало его «РИА Новости».

Курахово находится в западной части ДНР, в 46 км от Донецка и в 30 км от Красноармейска (украинское название — Покровск). Город имеет важное оперативное значение.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября Рогов сообщил, что украинские подразделения попали в «огневой мешок» южнее Курахово. Российские бойцы в этом районе выбили противника из села Ильинка и почти освободили село Елизаветовка.

23 ноября полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что украинские войска на кураховском направлении попали в оперативное окружение. По его словам, если они в течение трёх-пяти дней не выберутся оттуда, то окажутся в полном окружении.