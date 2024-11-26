Донецк, 26 ноября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Экипаж танка Т-80 мотострелкового соединения Восточной группировки российских войск нанёс удар по опорному пункту украинских формирований, чем обеспечил наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении. Об этом 26 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Уточняется, что танкисты прикрывали мотострелковые части, для чего вышли на огневую позицию на расстоянии прямого выстрела и отработали осколочно-фугасными снарядами калибра 125 мм по позициям противника, уничтожив пулемётные точки и укрепления, а также поддержав наступающие пехотные части. При этом танк стрелял с расстояния 800 м, находясь под постоянным воздействием FPV-дронов украинской армии.

«Как вы можете увидеть, [на танк] наварен «царь-мангал» (защитные сооружения на броне — Прим. ред.), установлены цепи спереди, сзади, решётки, также устанавливаются РЭБ, противоминный колейный трал», — рассказал командир танкового взвода с позывным Уфа.

Он уточнил, что в ходе боя танковый экипаж проделал проходы в минно-взрывных заграждениях противника, а также нанёс удар по его огневым средствам и живой силе.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что армия России наступает к трассе Запорожье — Курахово. По его словам, это главная транспортная артерия, по которой снабжается группировка противника на южнодонецком участке фронта.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил 22 ноября, что в последние три года поставки танков ВС России выросли почти в восемь раз. Политик также поблагодарил сотрудников «Уралвагонзавода» за их работу, особенно тех из них, кто ремонтирует технику в непосредственной близости от линии фронта.