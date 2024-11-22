Нижний Тагил, Свердловская область, 22 ноября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Поставки танков в войска за последние три года увеличились почти в восемь раз, заявил 22 ноября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости

Медведев совершил рабочую поездку на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

«За последние три года в войска новых и отремонтированных танков, их количество, поставка, увеличилась практически в восемь раз», — отметил заместитель председателя Совбеза.

Медведев посетил цеха предприятия и испытательный полигон, где понаблюдал за стрельбами танка. Заместителю председателя Совбеза продемонстрировали танк Т-90 «Прорыв», оборудованный защитой от ударных дронов. Медведев поблагодарил сотрудников «Урагвагонзавода», особенно тех, кто занимается ремонтом техники в непосредственной близости от линии фпронта.

Как передавало ИА Регнум, в августе Медведев отмечал, что Россия с начала спецоперации в кратчайшие сроки успешно наладила производство различных вооружений, и на данный момент с поставками в целом «всё благополучно».

По итогам форума «Армия» в августе стало известно, что ВС РФ получат партию танков Т-90М с комплектами активной защиты «Арена-М». «Арена М» состоит из нескольких радиолокационных станций, задача которых — обнаружение и отслеживание противотанковых ракет и пусковых установок.