Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. 24 украинских беспилотника ликвидировано за прошедшую ночь в ходе массированной атаки на территорию Ростовской области. Об этом 26 ноября сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Всего за ночь в ходе массированной атаки в Ростовской области уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 БПЛА», — уточнил Слюсарь.

Врио главы региона добавил, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее ИА Регнум сообщало, что врио Ростовской области Слюсарь сообщил о ликвидации четырёх беспилотников над территорией региона: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда.

Кроме того, над Брянской областью уничтожены два беспилотника ВСУ самолётного типа, а в пригороде Воронежа ликвидирован один беспилотник. Пострадавших и разрушений во всех случаях нет.