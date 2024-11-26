Брянск, 26 ноября, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Силами противовоздушной обороны РФ уничтожены два беспилотника самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал глава региона.

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет, на местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Брянской области обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, атаку вражеских беспилотников отражают силы ПВО в Ростовской области. Один беспилотник ликвидирован средствами ПВО и РЭБ в пригороде Воронежа.