Лондон, 26 ноября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Десятки крылатых ракет Storm Shadow поставила Великобритания на Украину несколько недель назад, впервые со дня прихода к власти премьер-министра Кира Стармера. Об этом 25 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Они (ракеты. — Прим. ред.) были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России», — отмечается в материале.

Как сообщили агентству источники, знакомые с ситуацией, о поставках не объявлялось публично, их произвели несколько недель назад, после того как у киевской армии иссяк запас боеприпасов дальнего действия.

Точное количество ракет и то, когда они прибыли на Украину, не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как признал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) есть разрешение использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России.

17 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники выступило с утверждением, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

ВСУ 19 и 21 ноября нанесли удары по Курской и Брянской областям ракетами ATACMS, системами Storm Shadow и HIMARS. Россия в ответ запустила новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин сообщил, что удар нанесли в ходе испытания нового комплекса в безъядерном оснащении. Это стало ответом на действия Запада по наращиванию напряжённости.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 25 ноября заявил, что Москва готова на любые военные ответы, если Запад продолжит провокации. Он назвал предупреждением выступление российского президента и рекомендовал западным странам перестать «повышать ставки».