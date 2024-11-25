Вашингтон, 26 ноября, 2024, 01:04 — ИА Регнум. США пока не оценили размер ущерба от испытаний российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом 25 ноября заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Мы ещё изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить», — отметила она на брифинге.

Представитель минобороны США пообещала при появлении информации сразу же её предоставить.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин объявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Глава государства добавил, что испытания ракетной системы в боевых условиях стали ответом на агрессивные действия стран НАТО в отношении РФ, а также на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности.

По словам Путина, ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в связи с запуском новой баллистической ракеты «Орешник» и обращением российского президента признал, что ВСУ не раз уже использовали дальнобойные ракеты. Он настойчиво призвал «принуждать Россию к настоящему миру, который возможен лишь благодаря силе».

Зеленский испытал страх после демонстрации Россией способности отвечать на удары по своей территории западными дальнобойными ракетами, заявил 22 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, в Киеве, отметил глава МИД, начали обвинять в своей беспомощности хозяев на Западе.

Агентство Reuters 24 ноября написало, что небольшой группе западных журналистов показали якобы фрагменты российской ракеты «Орешник». Обломки снаряда изучают украинские специалисты. Экспертам пока удалось установить, что ракета летела со скоростью 13 тыс. км/ч. Это, по их признанию, первый случай применения такого мощного оружия в ходе украинского конфликта.