Кабул, 26 ноября, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Россия готова к развитию двустороннего сотрудничества с Афганистаном по разным направлениям. Об этом 25 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

«Сегодня мы провели ряд встреч фактически с вице-премьерами, министрами. Мы обсуждали вопросы нашего сотрудничества во всех сферах. Это касается экономики, транспорта, безопасности. Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений. Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования», — сообщил Шойгу журналистам по итогам визита в республику.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что отдельное внимание уделялось обсуждению вопросов безопасности, как экономической, так и физической, для представителей российского бизнеса. Если нет безопасности, никто не поведёт в Афганистан людей, однако результаты встреч обнадёживают, подчеркнул Шойгу, поскольку власти заверили, что обеспечат высокий уровень безопасности.

По его словам, Россия намерена участвовать в Афганистане в проектах по добыче природных ископаемых и развитию транспортного потенциала страны.

Как сообщало ИА Регнум, по данным портала Alemarah, также 25 ноября Шойгу указал на готовность России исключить движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из «чёрного списка» террористов.

МИД и Минюст РФ 27 мая доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций. Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов пояснил, что исключение необходимо для признания правительства талибов. При этом остаются несколько моментов, которые необходимо преодолеть, после чего российское руководство будет принимать решение, добавил дипломат.

По словам главы государства, статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Россия, отметил Путин, учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов, решение будет вырабатываться вместе.