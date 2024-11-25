* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Кабул, 25 ноября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. В ходе визита в Афганистан секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указал на готовность России исключить движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из «чёрного списка» террористов. Об этом 25 ноября написал портал Alemarah, близкий к афганским властям.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

«Шойгу сообщил о намерении России активизировать двустороннее сотрудничество с Афганистаном, указав на планы по исключению исламского государства из «чёрного списка» России для укрепления политических и экономических связей в ближайшем будущем», — указано в материале по итогам встречи российский делегации с официальными лицами Афганистана.

Отмечается, что Россия выразила готовность к экономическому сотрудничеству с государством в ряде областей. Российские инвесторы и госпредприятия заинтересованы в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября член коллегии МИД РФ и бывший посол РФ в Афганистане Замир Кабулов заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций принято на высшем уровне, но требуется соблюсти правовые процедуры.

В тот же день глава ФСБ Александр Бортников отметил, что Россия завершает проработку вопроса об исключении движения из списка террористических организаций. Российская сторона считает целесообразным, с одной стороны, налаживать контакты с талибами, а с другой — выявлять потенциальных сторонников террористов в странах СНГ, добавил Бортников.

27 мая МИД России и Минюст доложили президенту страны Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористических организаций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал идею исключить талибов из списка запрещённых организаций объективной реальностью. По его словам, «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Афганистан России небезразличен.