Лондон, 25 ноября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Власти Великобритании усилили антироссийскую кампанию с помощью СМИ, осознавая приближение провала своего «украинского проекта». Об этом 25 ноября говорится в заявлении посольства России в Великобритании.

ANDY RAIN/EPA/ТАСС

Российские дипломаты отметили, что решимость России в отстаивании интересов безопасности своей страны, подкреплённая путём демонстрации мощи своего арсенала стратегического сдерживания, произвела значительный эффект на политическую элиту Великобритании.

«Ещё более явственно, чем прежде, забрезжило осознание близящегося провала «украинского проекта», на который в Лондоне делали крупную ставку, рассчитывая выгодно нажиться на планах нанесения нашей стране чужими руками «стратегического поражения», — отмечается в заявлении, текст которого приводит ТАСС.

Как поясняется в документе, на фоне негативных для Лондона новостей из зоны спецоперации в британские СМИ по инициативе властей активно вбрасывались «откровенно абсурдные» антироссийские истории.

В частности, в британских СМИ публиковались отдающие конспирологией истории о пролётах неопознанных беспилотников над военными базами и кораблями Великобритании, необоснованные заявления о российской киберугрозе, ничем не подтверждённые детали провокаций Лондона вроде «дела Скрипалей».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви, Америка и Британия виновны в развивающемся конфликте на Украине. В частности, лондонские политики мешают началу мирных переговоров сторон. По мнению Сельви, «Орешник» был запущен как ответ на провокационные выпады властей Британии и США.

Президент РФ Владимир Путин, заявивший об испытаниях новых ракетных комплексов, взбудоражил военные разведки Запада, заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Он подчеркнул, что своим заявлением президент обеспечил разведчикам Запада серьёзный фронт работы. Также Шхагошев отметил, что Путин в очередной раз подтвердил масштабность подхода РФ к собственной безопасности.

Разговоры о якобы не очень глубоком вовлечении Великобритании в гибридную войну против России опасны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела видеофрагмент переговоров президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Киром Стармером, которые состоялись 13 сентября в Вашингтоне. Байден, обратившись к Стармеру, подчеркнул, что «нет такого глобального сюжета, по которому США и Британия не могут работать вместе и не работали вместе». Премьер в ответ одобрительно кивнул.