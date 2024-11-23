Анкара, 24 ноября, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Америка и Британия виновны в развивающемся конфликте на Украине. В частности, лондонские политики мешают началу мирных переговоров сторон. Об этом заявил колумнист проправительственной турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви.

Сергей Корсун ИА REGNUM Красная линия. ВСУ. Украина

Автор считает, что запуском новейшей ракеты «Орешник» российский президент Владимир Путин вполне конкретно продемонстрировал, что Запад вмешивается в ситуацию, мешая наладить переговорный процесс.

«Путин, по сути, говорит: «Вы бросаете нам вызов, прежде чем сесть за стол переговоров, я это вижу и использую гиперзвуковую ракету. Теперь я буду использовать козырь в виде ракеты с ядерным боезарядом», — пояснил колумнист.

По мнению Сельви, «Орешник» был запущен как ответ на провокационные выпады властей Британии и США.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин, заявивший об испытаниях новых ракетных комплексов, взбудоражил военные разведки Запада, заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Он подчеркнул, что своим заявлением президент обеспечил разведчикам Запада серьёзный фронт работы. Также Шхагошев отметил, что Путин в очередной раз подтвердил масштабность подхода РФ к собственной безопасности.

Разговоры о якобы не очень глубоком вовлечении Великобритании в гибридную войну против России опасны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела видеофрагмент переговоров президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Киром Стармером, которые состоялись 13 сентября в Вашингтоне. Байден, обратившись к Стармеру, подчеркнул, что «нет такого глобального сюжета, по которому США и Британия не могут работать вместе и не работали вместе». Премьер в ответ одобрительно кивнул.

После применения Россией «Орешника» глава МВД Британии Иветт Купер заявила, что Лондон продолжит поддерживать Киев и поставлять необходимую помощь украинским войскам.