Москва, 23 ноября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Разговоры о якобы не очень глубоком вовлечении Великобритании в гибридную войну против России опасны. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 ноября в Telegram-канале.

Telegram/МИД России

«Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну», — написала Захарова.

По её словам, это не столько смешно, сколько опасно.

Дипломат привела видеофрагмент переговоров президента США Джо Байдена с британским премьер-министром Киром Стармером, которые состоялись 13 сентября в Вашингтоне. Байден, обратившись к Стармеру, подчеркнул, что «нет такого глобального сюжета, по которому США и Британия не могут работать вместе и не работали вместе». Премьер в ответ одобрительно кивнул.

Далее Байден предложил собеседнику обсудить эти сюжеты, первый из которых — Украина. Он выразил Стармеру благодарность за «ведущую роль» Британии «на этом фронте» и заверил королевство в поддержке со стороны США.

Захарова добавила, что в складках скукоженной Британской империи как раз и сосредоточена «русофобская гниль», и у России есть вопросы к тем, кто не хочет этого замечать.

Как сообщало ИА Регнум, британские ракетные системы Storm Shadow, а также американские ATACMS и HIMARS применялись при нанесении 19 и 21 ноября ударов по территории России. Об этом заявил в недавнем обращении к нации президент Владимир Путин. Ракеты выпустили по военным объектам в Брянской и Курской областях, но благодаря работе российских средств ПВО цели противника достигнуты не были.

С этого момента, отметил Путин, спровоцированный Западом конфликт приобрёл элементы глобального характера. В ответ на удары западным оружием Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.

После применения Россией «Орешника» глава МВД Британии Иветт Купер заявила, что Лондон продолжит поддерживать Киев и поставлять необходимую помощь украинским войскам.