В Госдуме уверены, что Путин взбудоражил военную разведку Запада
Депутат ГД: слова Путина об испытаниях новых ракет взбудоражили разведку Запада
Москва, 23 ноября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, заявивший об испытаниях новых ракетных комплексов, взбудоражил военные разведки Запада. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
«Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки», — цитирует депутата «РИА Новости».
Он подчеркнул, что своим заявлением Путин обеспечил разведчикам Запада серьёзный фронт работы.
Также Шхагошев отметил, что глава государства в очередной раз подтвердил масштабность подхода РФ к собственной безопасности.
Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, заявил президент.
Путин отметил, что против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Тот, кто еще сомневается в том, что Россия готова к любому развитию событий, сомневается напрасно, подчеркнул глава государства.
В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.