Москва, 23 ноября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, заявивший об испытаниях новых ракетных комплексов, взбудоражил военные разведки Запада. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

«Заявление Путина об испытаниях новой линейки ракетных комплексов будоражит западные военные разведки», — цитирует депутата «РИА Новости».

Он подчеркнул, что своим заявлением Путин обеспечил разведчикам Запада серьёзный фронт работы.

Также Шхагошев отметил, что глава государства в очередной раз подтвердил масштабность подхода РФ к собственной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, заявил президент.

Путин отметил, что против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Тот, кто еще сомневается в том, что Россия готова к любому развитию событий, сомневается напрасно, подчеркнул глава государства.

В зону поражения ракетного комплекса «Орешник» попадают все без исключения военные объекты на территории всех европейских стран НАТО, отметил в беседе с ИА Регнум военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.