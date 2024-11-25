Москва, 25 ноября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Пожарные повторно запросили авиацию для тушения склада на юге Москвы из-за проблем с водоснабжением. Об этом 25 ноября сообщили в оперативных службах.

Прокуратура Москвы. Кадр из видео

По информации ТАСС, вопрос о применении авиации уже рассматривался, но в первый раз от идеи отказались из-за погодных условий.

В МЧС России уточнили, что площадь возгорания достигла 3 тыс. кв. м. У строения частично обрушилась кровля. Внутри помещения находятся баллоны с фреоном.

На месте работают 75 специалистов и 31 единица техники.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября на Промышленной улице загорелся склад. Огонь быстро распространился из-за высокой пожарной нагрузки внутри здания.

Днём ранее крупный пожар вспыхнул в Барнауле на складе, где хранились ёмкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильная резина. Площадь распространения огня составила 6 тыс. кв. м. Для тушения были задействованы 106 специалистов и 31 единица техники, а также пожарный поезд.