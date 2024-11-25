Лондон, 25 ноября, 2024, 20:35 — ИА Регнум. Глава британского МИД Дэвид Лэмми озаботился судьбой британского наёмника, взятого в плен в Курской области. Об этом 25 ноября сообщил телеканал Sky News.

Тelegram-канал батальона «Питерского» спецназа «Ахмат». Кадр из видео Джеймс Скотт Рис Андерсон

«Я был проинформирован о развитии ситуации за последние пару дней, и, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы предоставить этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку», — сказал он на полях встречи глав МИД стран G7 в Италии.

В офисе британского премьера Кира Стармера в свою очередь заявили, что МИД страны оказывает поддержку семье наёмника. При этом там ушли от ответа на вопрос о позиции Лондона в отношении участия британских граждан в конфликте на Украине, сообщил телеканал.

Как передавало ИА Регнум, российские военные в Курской области взяли в плен и допросили британского наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. Он рассказал, что подал заявку на вступление в ряды иностранного легиона ВСУ после того, как его отец попал в тюрьму, а сам он «лишился всего». Андерсон утверждает, что терять ему было нечего, и он решился на такой шаг.

Пленный уточнил, что попал в зону конфликта через польский Краков, куда прибыл из Британии. Позже он попал на передовую через пропускной пункт Медыка. На допросе он заявил, что решение стать наёмником было плохой идеей.