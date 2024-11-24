Курск, 24 ноября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Российские военные в Курской области взяли в плен и допросили британского наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

Тelegram-канал батальона «Питерского» спецназа «Ахмат». Кадр из видео

Кадры его допроса опубликовал Тelegram-канал батальона «Питерского» спецназа «Ахмат».

Наёмник был в группе военных, которых взяли в плен бойцы 810-й бригады морской пехоты Вооружённых сил России. Он рассказал, что подал заявку на вступление в ряды иностранного легиона ВСУ после того, как его отец попал в тюрьму, а сам он «лишился всего». Андерсон утверждает, что терять ему было нечего, и он решился на такой шаг.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931249" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры допроса британского наёмника ВСУ Андерсона

Пленный также уточнил, что попал в зону конфликта через польский город Краков, куда он прибыл из Британии. Позже он попал на передовую через пропускной пункт Медыка. На допросе он заявил, что решение стать наёмном было плохой идеей.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре боец Вооружённых сил России с позывным Артист рассказал, что иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье. По словам российского военного, солдаты не раз находили тела мирных жителей в сёлах Курской области. Он также заявил, что наёмники убивают за деньги, поэтому им всё равно, за кого воевать.

21 октября Следственный комитет РФ обнародовал информацию о том, что российский суд заочно приговорил к 14 годам заключения за участие в боевых действиях в рядах ВСУ американского наёмника Джастина Эллиота Мишлера. Ведомство уточнило, что непосредственное участие наёмник принимал в боях на стороне Вооружённых сил Украины в ДНР.

7 ноября Генпрокуратура России проинформировала, что наёмник ВСУ, гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайен заочно предстанет перед судом в Курской области за участие в атаках Киева на этот российский регион. По информации правоохранительных органов, в апреле 2022 года он прибыл на территорию Украины и вступил в наёмническую группировку. Он воевал против российских военных и мирных жителей и получал за это вознаграждение, эквивалентное 450 тыс. рублей в месяц. В сентябре 36-летнего наёмника объявили в международный розыск и заочно арестовали.