Курск, 25 ноября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. До 600 украинских военных было уничтожено в Ольговском лесу в Курской области. Об этом 25 ноября заявил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он привёл слова российского военнослужащего с позывным Бухгалтер, который рассказал, что украинские солдаты упорно обороняли занятые позиции и не хотели отступать.

«Здесь их до 600 человек сидело. Дом за домом выгрызали, уходить они не хотели. Недели две здесь все горело-пылало», — сказал Бухгалтер.

По словам Коца, в районе населенного пункта Ольговка на обочинах дорог до сих пор лежат никем не убранные тела с синим скотчем на рукавах, вокруг которых гуляют свиньи и курицы.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие российской группировки войск «Север» заблокировали ряд подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Ольговской рощи в Курской области.

Об уничтожении этой группировки военное ведомство проинформировало 20 ноября. Российские силы продолжают разгром формирований противника на территории Курской области, отмечалось в сообщении.

По данным на 25 ноября, потери ВСУ за время боевых действий в Курской области составили более 35,5 тыс. человек, а также 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортёр, 1197 боевых бронированных машин, 1027 автомобилей.