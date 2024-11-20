Москва, 20 ноября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. ВС России уничтожили группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ), блокированную в районе Ольговской рощи в Курской области, проинформировал 20 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи», — сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что российские силы продолжают разгром формирований противника на территории Курской области. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах восьми населённых пунктов на указанном направлении.

18 ноября ИА Регнум передавало, что около 180 военнослужащих ВСУ ликвидировали при попытке вырваться из окружения в районе Ольговского леса в Курской области. Выйти из окружения пытались около 250 человек, но подразделения ВС РФ пресекли их действия, нанеся по группе комбинированный удар. 24 военнослужащих противника были взяты в плен.

По словам украинских военнопленных, в районе Ольговской и Кремяновской рощ в окружении находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наёмников, в том числе из танковой бригады и теробороны.

Ранее украинские бойцы пытались выходить из окружения ВС РФ малыми группами. В этот раз они попытались осуществить коллективный прорыв, поскольку остались без резервов, новых боекомплектов и продовольствия.