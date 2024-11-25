Курск, 25 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области превысили 35,5 тыс. человек. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортёр, 1197 боевых бронированных машин, 1027 автомобилей», — заявили в ведомстве.

Российские военные также уничтожили 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин.

Украинская армия лишилась 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября вертолёт Ми-28НМ смешанной тактической группы поразил пехоту и опорный пункт ВСУ в Курской области. Удар был нанесён авиационными ракетами по координатам наводчика.

Днём ранее десантники Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения захватили бронеавтомобиль «Мастиф» при попытке прорыва украинских военных в Курской области. Благодаря быстрой реакции крымских десантников удалось вовремя обнаружить и уничтожить украинских военных, отметили в Минобороны РФ.