Потери ВСУ за период боёв в Курской области превысили 35,5 тыс. военных
Курск, 25 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области превысили 35,5 тыс. человек. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 510 военнослужащих, 217 танков, 152 боевые машины пехоты, 121 бронетранспортёр, 1197 боевых бронированных машин, 1027 автомобилей», — заявили в ведомстве.
Российские военные также уничтожили 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин.
Украинская армия лишилась 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября вертолёт Ми-28НМ смешанной тактической группы поразил пехоту и опорный пункт ВСУ в Курской области. Удар был нанесён авиационными ракетами по координатам наводчика.
Днём ранее десантники Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения захватили бронеавтомобиль «Мастиф» при попытке прорыва украинских военных в Курской области. Благодаря быстрой реакции крымских десантников удалось вовремя обнаружить и уничтожить украинских военных, отметили в Минобороны РФ.