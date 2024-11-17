Москва, 17 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Российские военнослужащие группировки войск «Север» заблокировали ряд подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Ольговской рощи на территории Курской области. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

Как уточняется, украинские военные в районе 4 часов утра группами по 15-20 человек попытались прорваться из образовавшегося «котла», однако эта попытка была успешно пресечена ВС РФ.

«В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов, порядка 40 военнослужащих ВСУ ранены, часть из которых была брошена своими сослуживцами, кроме того, 24 украинских боевика взяты в плен», — отмечается в публикации, распространённой в Telegram-канале российского министерства.

В настоящее время российские силы продолжают зачистку курского приграничья, в том числе данного района, ликвидируя противника.

Как передавало ИА Регнум, по данным на 17 ноября, общие потери ВСУ на курском направлении превысили 33,2 тыс. человек. За последние сутки российские бойцы уничтожили 320 военнослужащих противника, немецкую БМП Marder, четыре бронемашины, три автомобиля, орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н». Пятеро украинских военных сдались в плен.

В ходе предыдущих суток ВСУ в курском приграничье потеряли 255 бойцов, три БТР, бронемашину, семь автомобилей, установку ЗРК, орудие Д-20 и станцию РЭБ.