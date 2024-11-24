Барнаул, 24 ноября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Крупный пожар начался в Барнауле на складе, где хранятся ёмкости из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильная резина. Об этом сообщили 24 ноября в пресс-службе МЧС России.

Telegram/МЧС России

Площадь распространения огня составляет 6 тыс. кв. м. Для тушения пожара задействованы 106 специалистов и 31 единица техники.

Кроме того, для борьбы с огнём привлечен пожарный поезд. В своём Telegram-канале ведомство разместило кадры с места происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 ноября стало известно о пожаре, который произошёл в Норильске на продовольственном складе. Огонь охватил площадь 1,2 тыс. кв. м. Для его ликвидации привлекались 16 специалистов и четыре единицы техники.

10 ноября в селе Ям Домодедовского района Московской области вспыхнул крупный пожар на складе. Площадь возгорания в помещении достигла 1,2 тыс. кв. м. Его тушили несколько часов. О ликвидации пожара МЧС проинформировало ночью 11 ноября.

11 ноября пожар площадью 500 кв. м произошёл на складе в Нальчике. Его тушили 40 специалистов и восемь единиц техники.