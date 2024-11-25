Бухарест, 25 ноября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, вышла на второе место на выборах президента Румынии. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил местный портал Hotnews со ссылкой на данные ЦИК республики после обработки 99,2% протоколов.

EPA/ROBERT GHEMENT/TASS Елена Ласкони

Первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джорджеску с 22,93% голосов. У премьера Марчела Чолаку и оппозиционера Ласкони по 19,16% голосов, однако за Ласкони проголосовало на 232 человека больше.

Победитель выборов будет выявлен во втором туре, который состоится 8 декабря. Им станет тот, кто наберёт простое большинство голосов.

Джорджеску стал лидером гонки неожиданно, так как его шансы изначально оценивали невысоко. Он известен как евроскептик, который поддерживает традиционные ценности и выступает за союз с Россией, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов. Также политик считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии.

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, Чолаку после проигрыша в первом туре выборов президента ушёл в отставку с поста главы Социал-демократической партии (СДП). Он поздравил прошедших во второй тур кандидатов и заявил, что его партия не будет оспаривать результаты первого тура выборов. По словам Чолаку, он останется на посту премьер-министра до завершения его полномочий и до окончания выборов президента страны.

Ранее депутат парламента Молдавии от оппозиционной «Партии социалистов» Богдан Цырдя отметил, что лидерство Джорджеску на выборах можно объяснить «эффектом Трампа», так как победа республиканца на выборах президента США позволила укрепить позиции правых политиков в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что пока рано давать оценки событиям в Румынии, нынешние власти республики занимают по отношению к России недружественную позицию. Он также отметил, что сейчас преждевременно говорить, победит ли Джорджеску во втором туре и изменится ли в этом случае политика Бухареста.