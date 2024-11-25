Кишинёв, 25 ноября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Победа на выборах президента США Дональда Трампа серьёзно влияет на укрепление правых политиков в Европе и может привести к победе «пророссийского» кандидата Кэлина Джорджеску на выборах главы Румынии. Об этом 25 ноября заявил депутат парламента Молдавии от оппозиционной «Партии социалистов» Богдан Цырдя.

Vadim Ghirda/AP/TASS

«Победа Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии является следствием или эхом победы Трампа в США, которая позволила укрепиться правым кандидатам на территории современного Евросоюза. Сейчас в США новый президент ещё не вступил в силу, и на фоне этого безвластия, на фоне кризиса внешнего управления у Джорджеску появляется шанс на победу», — приводит слова Цырди «РИА Новости».

По его словам, Джорджеску является сторонником мира на Украине, противником использования Румынии в качестве транзита вооружения, а также сторонником дружбы с Россией.

Цырдя добавил, что Джорджеску стал феноменом, поскольку сумел «достучаться» до румынских граждан даже без участия в официальных дебатах — только за счёт роликов в TikTok.

Депутат рассказал, что в Румынии существуют системные проблемы — кризис, бедность, наркомания, и всё это на фоне серьёзного вовлечения страны в конфликт на Украине. По словам Цырди, Джорджеску говорил, что будет решать проблемы страны, и его слова попали прямо в цель как для граждан в стране, так и для представителей румынской диаспоры.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов. Второе место занял глава Социал-демократической партии, премьер-министр Марчел Чолаку, набравший 19,16%. Такое же количество голосов получила оппозиционный политик Елена Ласкони. В республике 8 декабря пройдёт второй тур выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что пока рано давать оценки событиям в Румынии, нынешние власти республики занимают по отношению к России недружественную позицию. Он отметил, что сейчас рано говорить, победит ли Джорджеску во втором туре и изменится ли в этом случае политика Бухареста.