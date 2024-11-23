Курск, 23 ноября, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Десантники Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения захватили бронеавтомобиль «Мастиф» при попытке прорыва украинских военных в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ, а также захватив бронеавтомобиль «Мастиф» западного производства», — пояснили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что благодаря быстрой реакции крымских десантников удалось вовремя обнаружить и уничтожить украинских военных при попытке прорыва в сторону госграницы.

Как сообщало ИА Регнум, с 16 по 22 ноября Вооружённые силы России нанесли один массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами. По информации Минобороны, были поражены объекты ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, энергообъекты, использовавшиеся для обеспечения украинских войск.

ВСУ за неделю потеряли на всех направлениях в зоне проведения спецоперации до 13 860 военных.