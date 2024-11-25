Москва, 25 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в аэропорту Антальи, рассказали, что их соседи мешали эвакуации людей, пытаясь взять с собой багаж. Об этом 25 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

По его информации, несколько десятков пассажиров доставали ручную кладь с полок, преградив таким образом проход для тех, кто старался быстрее выбраться из горящего самолёта. Из-за этого была потеряна целая минута.

Кроме того, в салоне погас свет, из-за чего людям приходилось пробираться на ощупь. На полную эвакуацию пассажиров ушло 24 минуты, пожар потушили за 20 минут.

Как передавало ИА Регнум, загоревшийся в Анталье самолёт прилетел из Сочи. Одна из пассажирок борта Евгения Лавриненко рассказала, что при приземлении был резкий удар, после чего отключилось электричество в салоне. Среди пассажиров началась паника, было трудно дышать из-за дыма.

Авиакомпания «Азимут», которой принадлежит загоревшийся самолёт, сообщила, что грубая посадка самолёта произошла из-за сдвига ветра. Отмечается, что никто не пострадал. Предприятие решило выплатить пассажирам этого рейса по 100 тыс. рублей.