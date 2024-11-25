Жуковский, Московская область, 25 ноября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб полностью ликвидировали возгорание в многоэтажном доме в городе Жуковском в Московской области. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Telegram/Прокуратура Московской области

«Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в подмосковном Жуковском», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что данных о пострадавших в результате пожара не поступало. На месте инцидента работают специалисты госпожнадзора МЧС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 ноября в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Осипенко в Жуковском прогремел взрыв. В результате этого в двух квартирах на 12-м и 13-м этажах вспыхнул пожар.

Позднее в этот же день пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажке в Жуковском, перед этим локализовав пожар на площади 55 кв. м. Из горящих квартир спасли шесть человек, 33 жильца, включая четырёх детей, эвакуировались самостоятельно. В работах по тушению пожара участвовали 26 пожарных и было задействовано семь единиц техники.

В Пятигорске 9 ноября прогремел взрыв газовоздушной смеси в одном из многоэтажных домов, в результате чего погибла одна женщина и ещё одна получила ожоги. Также были повреждены 22 квартиры.