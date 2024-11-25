Жуковский, Московская область, 25 ноября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. В одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Жуковском прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным журналистов, инцидент произошёл на улице Осипенко. В квартире, где прогремел взрыв, начался пожар. Есть данные, что повреждения получили квартиры выше, на 13-м и 14-м этажах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3931405" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар охватил квартиру многоэтажки в подмосковном Жуковском

Жители дома выбежали наружу. На место происшествия прибыли экстренные службы, информацию о пострадавших уточняют.

Как передавало ИА Регнумм, 9 ноября произошёл взрыв газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Пятигорске. Повреждения получили 22 квартиры. Погибла женщина, ещё одна получила ожоги.

В октябре в Кирсанове в Тамбовской области после взрыва бытового газа начался пожар в пятиэтажном доме. Два человека погибли, ещё двое пострадали.