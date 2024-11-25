Жуковский, Московская область, 25 ноября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме в подмосковном Жуковском. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС России

Отмечается, что ранее пожар локализовали на площади 55 кв. м. Всего спасено шесть человек. Самостоятельно эвакуировались 33 жильца, включая четырёх детей.

К тушению огня привлечены 26 пожарных и семь единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Жуковском прогремел взрыв. После этого загорелись две квартиры — на 12-м и 13-м этажах. Инцидент произошёл на улице Осипенко.

9 ноября произошёл взрыв газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Пятигорске. Повреждения получили 22 квартиры. Погибла женщина, ещё одна получила ожоги.