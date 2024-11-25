Грозный, 25 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Военнослужащие из подразделения бойца спецназа «Ахмат» с позывным Хохол стали настоящим кошмаром для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом 25 ноября заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова Боец спецназа «Ахмат» с позывным Хохол

«Хохол командует одним из самых эффективных и боеспособных отрядов спецназа »Ахмат» на линии фронта. Эти парни стали настоящим кошмаром для украинских националистов», — написал он в Telegram-канале.

Этот отряд выполнил множество боевых задач на сложнейших участках фронта, подчеркнул Кадыров. Глава республики отметил, что Хохол является украинцем, но выступает против киевского режима. Впервые он усомнился в украинской власти после удара ВСУ по детскому пляжу в Донецкой Народной Республике летом 2014 года.

В 2022 году Хохол решил отправиться добровольцем на спецоперацию и предварительно прошёл подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Как передавало ИА Регнум, ранее о бойце с позывным Хохол сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что украинец сражается за справедливость вместе представителями других народов.

В 2023 году в составе российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» был создан добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнопленных. Первый бой с отрядами ВСУ они приняли в декабре.