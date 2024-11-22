Москва, 22 ноября, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов рассказал о бойце подразделения с позывным Хохол.

Кадр из видео

Видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Он по национальности украинец, и это абсолютно не мешает ему сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями — русскими, чеченцами, татарами и другими представителями народов, проживающих в РФ, как во время Великой Отечественной войны», — сказал Кадыров.

Алаудинов, в свою очередь, рассказал о словах священника, которые тот произнёс, узнав позывной бойца. В армии противника подобное — боец с позывным Русский — было бы невозможно, отметил священнослужитель.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре военкор Юрий Котенок рассказал, что взятые в плен украинские бойцы хотят получить гражданство России. По его словам, таких случаев в последнее время становится всё больше.

Представитель российского силового ведомства также в октябре сообщил, что взятый в плен российскими военными под Курском мобилизованный житель Одессы попросил не отправлять его на Украину. Украинский боевик получил ранения ноги и головы в ходе уничтожения разведгруппы, после чего ему оказали помощь российские военные.