Донецк, 28 декабря, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом 28 декабря сообщил военнослужащий подразделения, бывший украинский пограничник, добровольно сложивший оружие и сдавшийся в плен российским военным, Кирилл Спасский.

Он подчеркнул, что добровольцы приняли первый боевой опыт достойно.

«Не сдали, заднюю не включили и шли вперед напролом. Когда выдвинулись на позицию, дошли до позиций, окопались там, приняли бой тоже», ― сообщил в беседе с «РИА Новости» военный.

Спасский добавил, что бойцы батальона шли зачищать позиции ВСУ, и он дал команду отойти на рубежи, чтобы пополнить боекомплект и выдвинуться заново. При отходе разорвавшаяся рядом мина ранила военного в ногу.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта первый украинский нацгвардеец, взятый в плен, — старший прапорщик Роман Флокасу изъявил желание вступить в ряды российского добровольческого отряда имени Богдана Хмельницкого.

Боец Виктор Киричанский с позывным Кирик 22 ноября сообщил, что бывшие украинские военнопленные в составе российского батальона имени Богдана Хмельницкого получили задание и выдвинулись на фронт. Он отметил боевое настроение у военных в подразделении, все выбрали правильную сторону. Ехать впервые на линию боевого соприкосновения немного страшно, но всё будет нормально, «будем очищать Донбасс», сказал Кирик.

Боец добавил, что батальон пополняется вооружением, появились пулемётчики. Также отработано оказание медицинской помощи в боевых условиях, во время службы в ВСУ такой подготовки практически не было, заключил военнослужащий.

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 октября сообщил, что в российские войска для выполнения задач в зоне проведения спецоперации набрали 38 тысяч добровольцев. Он подчеркнул, что люди приходят высокомотивированные, готовые к выполнению боевых задач. Он отметил, что есть добровольцы с боевым опытом, и многие из них, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй срок службы. Есть и те, кто возвращается в третий раз.