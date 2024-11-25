Москва, 25 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Российская армия в ходе специальной военной операции нанесла удары по энергообъектам, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом говорится в сводке пресс-службы Минобороны РФ за последние сутки, опубликованной 25 ноября.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии нанесли за сутки удары по скоплениям живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 138 районах.

Как передавало ИА Регнум, ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщил, что российские бойцы прорвались на территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, который является крупнейшим укрепрайоном ВСУ в городе. Там идут ожесточённые бои. ВС РФ, нанося удары по трассам, усложнили логистику противника.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 25 ноября сообщил, что украинские подразделения оказались в «огневом мешке» южнее Курахово в ДНР. В городе продолжаются активные бои.