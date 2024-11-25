Донецк, 25 ноября, 2024, 11:39 — ИА Регнум. На территории огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР), который считается крупнейшим укрепрайоном Вооружённых сил Украины (ВСУ), идут ожесточённые бои. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На территории огнеупорного завода в Часовом Яре идут бои. Это крупнейший в городе укрепрайон. Сейчас штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи», — заявили агентству силовики.

Там отметили, что логистика ВСУ в городе и окрестностях очень усложнена из-за ударов по трассам и второстепенным дорогам.

Как ранее передавало ИА Регнум 25 ноября, подразделения украинских формирований оказались в «огневом мешке» южнее города Курахово в ДНР. Как уточнил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, на данный момент украинских боевиков полностью выбили из села Ильинка, также российские военные практически освободили Елизаветовку, где ведут зачистку западной части населённого пункта. При этом в самом городе Курахово сейчас продолжаются активные позиционные боестолкновения.