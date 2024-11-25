Киев, 25 ноября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал всем командирам бригад создать подразделения по набору бойцов на службу. Об этом 25 ноября сообщил Генштаб ВСУ в Telegram-канале.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

«Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки», — говорится в сообщении.

Генштаб напомнил, что до этого центры рекрутинга были только у родов войск. Они продолжат работать. Кроме того, с 16 мая командирам частей ВСУ разрешается призывать военнослужащих напрямую, без обращения в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине).

Как передавало ИА Регнум, на Украине сотрудники ТЦК на фоне нехватки желающих отправляться на фронт вылавливают мужчин на улицах и в общественных заведениях. 23 ноября украинское издание «Страна. ua». сообщило, что большинство военнообязанных в Харькове не выходят на работу, так как военкомы начали устраивать облавы на предприятиях.

Генштаб ВСУ 23 ноября заявил о сложной обстановке для украинской армии на фронте. Он признал перевес Вооружённых сил РФ в живой силе и технике и сообщил о безостановочных атаках со стороны российских бойцов.

Попавший в плен украинский боец Александр Приймачук 25 ноября рассказал, что в танковые подразделения ВСУ из-за дефицита кадров перевели около 400 человек из государственной специальной службы транспорта, которая охраняет объекты транспортной системы.