Харьков, Украина, 23 ноября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Из-за облав сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) большинство харьковских мужчин предпочитает оставаться дома и не выходить на работу. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка ТЦК ВСУ Украина

«В Харькове большинство мужчин не выходит на работу из-за сотрудников ТЦК, которые устраивают облавы на предприятиях», — приводит издание слова владельца станции техобслуживания.

Некоторые сотрудники добираются до рабочих мест с осторожностью, предприятия функционируют.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине регулярно информируют, что многие мужчины, не желая служить в армии, скрываются от призыва. Офицер 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Виталий Коростинский 27 октября призвал избивать и штрафовать уклонистов.

Украинские власти для привлечения желающих служить в армии ввели систему рекрутинговых центров, где обещают, что мужчины смогут выбирать войска, где они будут проходить службу. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 10 ноября заявила, что это обман, в реальности завербованных отправляют в штурмовики.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и теперь признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование.