Париж, 25 ноября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) неспособны наносить удары дальнобойными ракетами по территории России без поддержки Запада «на земле». Об этом 25 ноября сообщила французская газета Le Monde.

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Как утверждают источники издания, британские ракеты Storm Shadow и французские SCALP должны быть заранее запрограммированы перед загрузкой на бомбардировщики Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины.

При этом данные источники не объяснили, что понимается под «поддержкой Запада на земле».

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники выступило с утверждением, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.

В ночь на 19 ноября российские силы ПВО сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. При этом шестая выпущенная ВСУ ракета была повреждена и упала в промзоне, никто не пострадал.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев ранее рассказал в беседе с ИА Регнум, что ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии и, чтобы их запускать, нужно учиться около пяти лет. По мнению эксперта, таких специалистов на Украине в настоящее время точно нет. Политолог отметил, что системы наведения, обслуживания, выдачи полетных заданий и координации есть только у США, Британии и Франции.