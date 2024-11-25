Вильнюс, 25 ноября, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Данные о пострадавших россиянах в результате авиакатастрофы под Вильнюсом не поступали. Об этом 25 ноября сообщил ситуационно-кризисный центр МИД России.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

«На жилой дом упал грузовой самолёт DHL <…> Сведений о пострадавших гражданах России не поступало», — говорится в Telegram-канале центра.

Ведомство уточнило, что, согласно предварительным данным, в авиакатастрофе погиб один человек, ещё двое пострадали — их госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, крушение самолёта возле аэропорта Вильнюса произошло утром 25 ноября. От полученных травм скончался пилот. Из дома, который был задет бортом, эвакуировали 12 человек, в здании начался пожар.

Глава национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил, что причиной авиакатастрофы, по предварительной версии, стала техническая неисправность. Специалисты уточняют обстоятельства происшествия.