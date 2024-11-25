Вильнюс, 25 ноября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Видеозапись крушения грузового самолёта компании DHL в нескольких километрах от аэропорта Вильнюса, в результате чего погиб один человек, оказалась 25 ноября в распоряжении ИА Регнум.

AP/TASS/Mindaugas Kulbis

На этих кадрах видно, как грузовое воздушное судно резко снижается, а затем происходит взрыв.

Как сообщало ИА Регнум, в 6:31 мск следовавший из Лейпцига самолёт компании DHL потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Вильнюса. Воздушное судно рухнуло около двухэтажного жилого дома, который в результате этого загорелся. Из здания было эвакуировано 12 человек.

Позднее сотрудники спасательных служб извлекли из-под обломков самолёта пилота, который скончался от полученных травм. Ещё двух находившихся на борту воздушного судна человек доставили в медучреждение.

Глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас назвал одной из версий катастрофы самолёта под Вильнюсом техническую неисправность. Он уточнил, что данных о взрыве, который якобы предшествовал падению воздушного судна, у центра управления кризисными ситуациями нет.