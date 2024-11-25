Спикер парламента Грузии: выборы президента страны состоятся в 2024 году
Тбилиси, 25 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Выборы президента Грузии и его инаугурация должны пройти в 2024 году. Об этом 25 ноября заявил журналистам спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
«Мы должны избрать президента сроком на пять лет. Соответственно, для того чтобы президент был избран на пять лет, важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — сказал он.
По словам Папуашвили, парламент Грузии во вторник, 26 ноября, назначит точную дату проведения в республике президентских выборов.
В Грузии президента впервые будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, половину которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. До этого главу республики избирали путём прямого голосования на шесть лет.
Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести повторные выборы в парламент страны. По её словам, это необходимо, чтобы «выйти из кризиса».
Выборы в парламент Грузии прошли в конце октября. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Зурабишвили и прозападная оппозиция не признали итоги голосования, после чего в Тбилиси начались протестные акции. В субботу, 23 ноября, они были вновь возобновлены. Сторонники оппозиции перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и установили палатки.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 ноября назвал призывы Зурабишвили к жителям Грузии участвовать в акциях протеста похожими на попытку государственного переворота. По словам политика, Грузия помнит «революцию роз» и понимает, к чему привёл майдан на Украине.