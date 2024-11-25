Тбилиси, 25 ноября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Выборы президента Грузии и его инаугурация должны пройти в 2024 году. Об этом 25 ноября заявил журналистам спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/TASS

«Мы должны избрать президента сроком на пять лет. Соответственно, для того чтобы президент был избран на пять лет, важно, чтобы выборы и инаугурация состоялись в этом году», — сказал он.

По словам Папуашвили, парламент Грузии во вторник, 26 ноября, назначит точную дату проведения в республике президентских выборов.

В Грузии президента впервые будет выбирать коллегия выборщиков из 300 человек, половину которой составят депутаты парламента и половину — делегаты из регионов. До этого главу республики избирали путём прямого голосования на шесть лет.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала провести повторные выборы в парламент страны. По её словам, это необходимо, чтобы «выйти из кризиса».

Выборы в парламент Грузии прошли в конце октября. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 54% голосов. Зурабишвили и прозападная оппозиция не признали итоги голосования, после чего в Тбилиси начались протестные акции. В субботу, 23 ноября, они были вновь возобновлены. Сторонники оппозиции перекрыли площадь Героев в центре грузинской столицы и установили палатки.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 ноября назвал призывы Зурабишвили к жителям Грузии участвовать в акциях протеста похожими на попытку государственного переворота. По словам политика, Грузия помнит «революцию роз» и понимает, к чему привёл майдан на Украине.