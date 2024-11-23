ДНР, 23 ноября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Больше десяти украинских военных сдались в плен российским войскам на юго-востоке города Курахово на западе ДНР, за который идут ожесточённые бои. Об этом сообщил 22 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Согласно оперативным данным с фронта, пояснил Рогов, в Курахово продолжаются активные боевые действия, в частности, подразделения ВС РФ продвигаются в центре города. Кроме того, российские силы захватили несколько опорных пунктов ВСУ.

«Также произошла сдача в плен более десяти боевиков ВСУ, находящихся в юго-восточной части города», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он добавил, что примерно такое же количество украинских бойцов сдалось в плен в окрестностях посёлка Великая Новосёлка, расположенного к юго-западу от Курахово. Здесь находится крупнейший на юге ДНР укрепрайон украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Рогов информировал, что российские военные продвинулись в центр Курахово и впервые водрузили там триколор. Ранее, 17 ноября, стало известно, что ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения украинских войск, дислоцированных в Курахово.

Российские штурмовики используют тактику «волчьей охоты», чтобы освобождать от украинских сил населённые пункты на кураховском направлении. Они разбиваются на мелкие группы и, окружая противника, загоняют его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, у подразделений ВСУ не остаётся возможностей для удержания позиций, что вынуждает их сдаться в плен.

Курахово является одним из крупнейших опорных пунктов украинской армии в этом районе. За последний месяц ВС РФ освободили на этом направлении ряд населённых пунктов, в том числе Дальнее, Ильинку, Кураховку, Волченку, Измайловку, Парасковиевку, Новоукраинку, Шахтёрское, Степановку и город Горняк.