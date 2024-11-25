Анталья, Турция, 25 ноября, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Загоревшийся 24 ноября самолёт российской авиакомпании «Азимут» при посадке в аэропорту Антальи долго не мог приземлиться. Об этом «Известиям» рассказала пассажирка Юлия Костина.

Papas Dos Самолёт авиакомпании «Азимут»

По словам женщины, самолёт долго кружил, никак не мог сесть на землю.

«Нам сказал пилот, что мы должны приземлиться через минут 20, и мы начали снижение, но снижение длилось минут 50. Были какие-то странные ощущения, посадить самолёт никак не могут», — сказала она.

После резкого удара при приземлении самолёт сразу затормозил, остановился. Пассажиры не понимали, что происходит, света не было. Стюардесса вышла и сказала всем оставаться на своих местах.

В этот момент мужчина из конца салона закричал, что видит в иллюминаторе дым и огонь.

«Все стали вставать и пытаться пройти к выходу, просили, чтобы открыли аварийный выход. Стюардесса растерялась, она, наверное, не знает, как действовать в такой ситуации. В итоге она вместе с мужчинами открыла аварийный трап», — добавила пассажирка.

По словам женщины, огонь разгорался быстро, пожарные машины оперативно прибывали к самолёту. Люди в иллюминаторах видели, как течёт топливо.

«Думали, что самолёт мог взорваться в любую секунду. Вот у нас второй день рождения сегодня», — сказала Юлия Костина.

При эвакуации никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, пассажиры самолёта Sukhoi Superjet 100, прилетевшего из Сочи и загоревшегося в аэропорту Антальи при совершении грубой посадки, готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

Грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet российской авиакомпании «Азимут» в турецкой Анталье произошла в результате сдвига ветра. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе перевозчика.

Генконсульство России в Анталье совместно с Росавиацией и авиакомпанией «Азимут» решает проблемы, возникшие после возгорания самолёта. Так, удалось закрыть вопрос с пропуском на территорию Турции десятерых россиян, которые остались без загранпаспортов в результате пожара. Часть прилетевших из Сочи пассажиров благополучно уехала из аэропорта.