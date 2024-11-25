Калуга, 25 ноября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Возгорание на территории промышленного предприятия в Калуге 25 ноября ликвидировано. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

52.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

По предварительным данным, пострадавших нет.

Всего за ночь средствами ПВО в регионе было уничтожено восемь украинских беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, на окраине Калуги ночью 25 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника. В результате падения обломков на территории промышленного предприятия возник пожар. Пострадавших нет.

В небе над Брянской областью подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников.

В Белгороде в результате падения обломков БПЛА вечером 24 ноября пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северный также повреждена кровля частного дома.