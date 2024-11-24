Брянск, 25 ноября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале 25 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники самолётного типа.

Богомаз заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет. К местам падения обломков дронов выехали оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА вечером 24 ноября пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северный также повреждена кровля частного дома.

Подразделения противовоздушной обороны за ночь 24 ноября уничтожили и перехватили в небе над регионами РФ 34 вражеских беспилотника.

Помимо 27 беспилотников, в небе над Курской областью ночью были сбиты две украинские ракеты.