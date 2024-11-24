Над Брянской областью силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ
Богомаз сообщил о шести сбитых над Брянской областью беспилотниках
Брянск, 25 ноября, 2024, 01:15 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале 25 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники самолётного типа.
Богомаз заверил, что при инциденте никто не пострадал, разрушений нет. К местам падения обломков дронов выехали оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА вечером 24 ноября пробита кровля веранды частного дома. В посёлке Северный также повреждена кровля частного дома.
Подразделения противовоздушной обороны за ночь 24 ноября уничтожили и перехватили в небе над регионами РФ 34 вражеских беспилотника.
Помимо 27 беспилотников, в небе над Курской областью ночью были сбиты две украинские ракеты.