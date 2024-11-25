Киев, 25 ноября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Странам НАТО нужно поступить с Украиной так же, как с Западной Германией, которая вступила в альянс несмотря на резкую критику со стороны СССР. Такое предложение высказал бывший украинский президент Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) в интервью Times of Malta.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

«Мы должны извлечь уроки из этого опыта и повторить его сейчас», — считает Порошенко.

Украинский политик видит единственное решение в том, чтобы избранный президент США Дональд Трамп пригласил Украину в НАТО.

По его мнению, это «очень важное предварительное условие для прекращения войны» и «заморозки всех военных действий».

«К тому же это станет мощным сигналом для российского руководства», — добавил Порошенко в поддержку своего предложения использовать давний урок холодной войны.

Как сообщало ИА Регнум, будущая администрация Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года начнёт предпринимать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил конгрессмен Майк Уолц.

7 ноября обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.