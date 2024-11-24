Вашингтон, 24 ноября, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года начнёт предпринимать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил конгрессмен Майк Уолц.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Ранее Трамп заявил, что намерен назначить Уолца своим советником по вопросам национальной безопасности.

«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация начиная с января», — заявил Уолц в интервью телеканалу Fox News.

Конгрессмен отметил, что «ключевой частью» переговорного процесса должны стать европейские страны, поскольку «нагрузку» Украины должны нести и союзники США.

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Действия будущей администрации США пока трудно предсказать, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала спецоперации, это может создать основу для мирного диалога, указывал он.

7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.