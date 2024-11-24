США займутся переговорами по Украине в январе, заявил соратник Трампа
Конгрессмен Уолц: администрация Трампа с января займётся переговорами по Украине
Вашингтон, 24 ноября, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа с самого начала своей работы в январе 2025 года начнёт предпринимать усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил конгрессмен Майк Уолц.
Ранее Трамп заявил, что намерен назначить Уолца своим советником по вопросам национальной безопасности.
«Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация начиная с января», — заявил Уолц в интервью телеканалу Fox News.
Конгрессмен отметил, что «ключевой частью» переговорного процесса должны стать европейские страны, поскольку «нагрузку» Украины должны нести и союзники США.
Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.
Действия будущей администрации США пока трудно предсказать, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Если Трамп проявит готовность прислушаться и понять причины начала спецоперации, это может создать основу для мирного диалога, указывал он.
7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.
Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.