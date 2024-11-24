Анталья, Турция, 25 ноября, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Из-за сдвига ветра произошла грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи. Об этом заявили в авиакомпании «Азимут».

SuperJet International Sukhoi Superjet 100

Авиаперевозчик уточнил, что командир рейса А45 051 Сочи — Анталья после грубой посадки самолёта принял решение об эвакуации пассажиров по надувным трапам. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Антальи в Турции загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки. Самолёт принадлежит компании «Азимут». Предположительно, огонь начался в двигателе судна.

В минтрансе Турции сообщили, что из загоревшегося самолёта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Для установления всех обстоятельств возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи следователи СК России начали проверку.

Посольство РФ находится в тесном контакте с властями Турции по ситуации с пожаром на борту самолёта Superjet 100 в аэропорту Антальи. Российские дипломаты прибыли в аэропорт, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.