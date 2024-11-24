Краснодар, 25 ноября, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Для установления всех обстоятельств возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи следователи СК России начали проверку. Об этом сообщили ТАСС в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Проверку начали проводить после инцидента сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Антальи в Турции загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту именно в момент посадки. Самолёт принадлежит компании «Азимут». Предположительно, огонь начался в двигателе судна.

В минтрансе Турции сообщили, что из загоревшегося самолёта эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Росавиация разбирается с инцидентом, который произошёл с российским самолётом Superjet, прилетевшим из Сочи в Анталью и загоревшимся при посадке.